Sconti sulla Tari per chi fa bene la differenziata: ecco dove

Una bella iniziativa per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti: premiare i cittadini più precisi riducendo loro la tassa rifiuti.

Si tratta di una sperimentazione, per ora, che partirà a Napoli, in un quartiere pilota.

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia della sperimentazione della ‘Tariffa puntuale’ dei rifiuti a Napoli a partire dal prossimo autunno. E’ un’iniziativa molto interessante. Chi ricicla di più paga di meno. Un sistema di sgravi che aumenterà senz’altro le percentuali della differenziata” annuncia l’assessore all’ambiente del Comune di Napoli Raffaele del Giudice.

Tari: sconti per chi ricicla di più

A darne notizia è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli dei Verdi e il consigliere comunale Marco Gaudini del Sole che Ride che affermano “La sperimentazione partirà in un quartiere pilota, siamo convinti che rappresenterà un passo importante e che, a mano a mano, sarà estesa a tutta la città. Un incentivo sul piano economico rappresenta la strategia migliore per premiare chi ricicla e per convincere chi non lo fa ad iniziare. Da tempo ci battiamo per premiare chi differenzia i rifiuti, auspichiamo che anche gli altri comuni intraprendano lo stesso percorso”