Sconto del 15% reale sui libri scolastici: ecco dove acquistarli

Anche se siamo ancora in estate per molti genitori il pensiero corre a settembre quando si dovranno affrontare le pesantissime spese scolastiche per i figli. Un peso particolarmente importante per le famiglie è rappresentato dal costo dei libri di testo, soprattutto se i figli frequentano la scuola di secondo grado di primo o secondo grado.

A differenza dei vari supermercati che offrono uno sconto sui libri che non è reale poichè elargito come buono utilizzabile all’acquisto successivo, su Amazon.it viene abbattuto il costo di copertina dei libri di testo del 15% con una spesa, per chi li compra, realmente minore.

Libri di testo su Amazon.it

L’acquisto dei libri scolastici con Amazon.it ha un duplice vantaggio: da una parte lo sconto del 15% applicato direttamente sul prezzo di copertina, dall’altra la comodità di acquistare i testi direttamente da casa, senza attese e file.

Su Amazon è possibile acquistare i libri è facilissimo e si ottiene, per ordini superiori ai 60 euro, 10 euro in regalo.

Ecco come fare: andare sulla pagina Back to School .

Cliccate su “Acquista i libri scolastici della tua classe in pochi click” e sarete reindirizzati sulla pagina su cui scegliere la regione di appartenenza. Da questo punto in poi, scegliete la città, la provincia, la scuola e la classe e Amazon vi fornirà direttamente la lista dei libri adottati nella classe prescelta.

Potrete trovare tutti i libri adottati e quelli consigliati per la classe che avete selezionato. Troverete indicato il prezzo di partenza e quello scontato e lo sconto del 15% sarà applicato, fino al 15 ottobre, su ogni singolo testo acquistato.