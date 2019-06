Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Roma

Ieri alla 22.43 è stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo 3.6 a 3 chilometri dal comune di Colonna in provincia di Roma, con una profondità di 9 chilometri. Tantissima la paura, la gente è scesa in strada e in molti hanno preferito dormire fuori nei luoghi aperti. Lievi danni a cose, nessun ferito. Dalle ultime notizie solo una palazzina a Colonna è stata lesionata, in corso i sopralluoghi.

Il sisma è stato avvertito nei comuni vicino all’epicentro: San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo e Monte Compatri. Avvertito anche a Roma.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

