Scossa di terremoto stamattina alle ore 05,50 avverta in provincia di Potenza, con intensità di magnitudo ML 2.9. Le coordinate geografiche: (lat, lon) 40.61, 15.81 ad una profondità di 16 km. La scossa è stata avvertita in un’ampia area, al momento non ci sono pervenute notizie di danni a persone e a cose, solo tanta paura.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

