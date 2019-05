Scosse di terremoto in varie regioni di Italia: magnitudo da 3.00 a 2.2 ML

Scosse di terremoto in varie regioni di Italia, quella con intensità maggiore con un magnitudo di 3.00 Ml è stata avvertita in provincia di Macerata: Costa Marchigiana e Muccia. Sempre ieri sono state avvertite altre scosse di terremoto con intensità lievemente inferiore in altre regioni: magnitudo di 2,7 Ml registrata nel Mare Tirreno meridionale; ad Ottaviano provincia di Napoli con un magnitudo di 2.5 Md; stamattina è stata rilevata una scossa di leggera intensità con magnitudo 2.2 ML nelle isole Eolie in provincia di Messina.

Costa Marchigiana Maceratese

Una scossa di terremoto registrata nella Costa Marchigiana Maceratese il 18 maggio 2019 ora italiana 20:30:45 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 43.4, 13.93 ad una profondità di 8 km.

Sempre in provincia di Macerata, rilevata una scossa di magnitudo 3.0 ML il 18 maggio 2019 ora italiana 21:35:15 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 43.06, 13.03 ad una profondità di 8 km.

Mare Tirreno Meridionale

Rilevata scossa di terremoto di magnitudo 2.7 ML il 18 maggio 2019 ore italiana 20:02:04 (UTC) 12 ore, 41 minuti fa. Con coordinate geografiche (lat, lon) 38.45, 15.43 ad una profondità di 119 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ottaviano in provincia di Napoli

Ieri rilevata scossa di terremoto di magnitudo di 2.5 Md, ora italiana 23:11:18 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 14.43 ad una profondità di 2 km.

Localizzato da: Laboratorio di Sismologia, Osservatorio Vesuviano.

Terremoto oggi in provincia di Messina

Oggi rilevata scossa di magnitudo 2.2 ML avvenuto nelle Isole Eolie (Messina), ora italiana 01:28:03 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 38.34, 14.84 ad una profondità di 9 km.

Localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.