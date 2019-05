Scosse di terremoto oggi in Italia: 4 regioni colpite, magnitudo da 3,4 a 2 Ml

Scosse di terremoto in varie regioni di Italia, quella con intensità maggiore con un magnitudo di 3.40 ML è stata avvertita in provincia di Parma. Sempre oggi sono state avvertite altre scosse di terremoto con intensità lievemente inferiore in altre regioni: in provincia dell’Aquila con un magnitudo di 2.1 Ml; in provincia di Perugia con magnitudo 2.0 ML; ed infine nella provincia di Macerata con magnitudo 2.0 ML. Scossa di magnitudo di 2,0 Ml registrata anche nel Mare Tirreno meridionale.

Tizzano Val Parma in provincia di Parma

Scossa di terremoto con intensità di magnitudo 3.4 ML, la scossa è stata rilevata a 5 Km da Tizzano Val Parma in provincia di Parma all’ora italiana 12:38:02; con coordinate geografiche (lat, lon) 44.53, 10.13 ad una profondità di 23 km.

Anversa degli Abruzzi in provincia dell’Aquila

Scossa di lieve intensità con magnitudo ML 2.1 è stato rilevato da 3 km Anversa degli Abruzzi in provincia dell’Aquila, all’ora italiana 07:47:37 (UTC +02:00); con coordinate geografiche (lat, lon) 41.97, 13.8 ad una profondità di 21 km.

Montone in provincia di Perugia

Rilevata scossa di terremoto di lieve entità con magnitudo ML 2.0 a 5 Km da Montone in provincia di Perugia, all’ora italiana: 06:41:21 (UTC +02:00); con coordinate geografiche (lat, lon) 43.4, 12.37 ad una profondità di 8 km.

Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata

Terremoto con intensità di magnitudo ML 2.0 è stato rilevato a 8 km da Castelsantangelo sul Nera (MC), ora italiana 15:24:18 (UTC +02:00) ora italiana; con coordinate geografiche (lat, lon) 42.85, 13.23 ad una profondità di 8 km.

Nel Mare Tirreno meridionale

Localizzato terremoto di magnitudo ML 2.0, all’ora italiana: 08:54:50; con coordinate geografiche (lat, lon) 38.75, 15.6 ad una profondità di 161 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

