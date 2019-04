Scosse di terremoto oggi in Italia di magnitudo 3.1 Ml in due regioni e nel mare Tirreno

Scosse di terremoto in Italia avvertite in due provincie: Aquila e Foggia, sono state rilevate scosse anche nel mare Tirreno Meridionale. L’intensità maggiore si è avvertita in provincia dell’Aquila, non ci risultano danni a persone o a cose, solo tanta paura. La cosa preoccupante è che ultimamente le scosse sono state rilevate anche nel mare, queste di oggi di un’intensità di magnitudo 2.6 Ml nel mare Tirreno Meridionale, ieri scosse con magnitudo di 2.2 Ml nel mare adriatico settentrionale.

Mare Tirreno Meridionale

Scosse di terremoto nel mare Tirreno Meridionale oggi 30 aprile:

con magnitudo 2.6 Ml ora italiana 20:51:48, ad una profondità di 212 Km.

con magnitudo 2.3 Ml con ora italiana 01:15:52, ad una profondità di 126 Km.

Carapelle in provincia di Foggia

Scossa di terremoto nella zona al 9 Km NE Carapelle in provincia di Foggia, con magnitudo 2.8 ML 2.8, oggi 30 aprile 2019, ora italiana 03:24:47.

Collelongo in provincia di Aquila

Scossa di terremoto a 3 Km W Collelongo in provincia di Aquila, con magnitudo 3. ML , oggi all’ora italiana 15:42:22 ora italiana.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.