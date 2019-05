Scuola: ecco il calendario delle vacanze estive regione per regione

Questo è uno dei periodi più belli per gli studenti delle scuole medie, superiori ed elementari. Il periodo più bello per le maestre e professoresse che finalmente si riposano. E’ un periodo incerto per molte mamme. Comunque, nonostante sembra passato poco tempo da quel lunghissimo periodo di vacanza delle vacanze pasquali, con l’aggiunta del ponte del primo di maggio, più del 25 aprile, siamo giunti alla fine di questo anno scolastico. C’è da dire che le vacanze estive hanno una data di inizio diversa da regione a regione, e quindi non tutti gli studenti italiani vanno in ferie lo stesso giorno. C’è chi dovrà aspettare un po’ di più e chi no. Vediamo nel dettaglio il calendario delle vacanze estive del 2019.

Quando iniziano le vacanze estive in Italia? Il calendario regione per regione

Diciamo che gli studenti italiani si dividono in due grandi categorie: chi davvero andrà in vacanza e chi invece sarà impegnato fino a luglio all’esame di maturità, senza contare i poveri studenti universitari che non sanno nemmeno cosa siano le vacanze estive. Pertanto, cerchiamo di farvi un quadro generale della situazione delle prossime vacanze estive. Iniziamo cosi:

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Abruzzo: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Basilicata: 12 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Provincia di Bolzano: 15 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Calabria: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Campania: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Emilia Romagna: 7 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Friuli Venezia Giulia: 12 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Lazio: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Liguria: 11 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Lombardia: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Marche: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Molise: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Piemonte: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Puglia : 12 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Sardegna: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Sicilia: 11 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Toscana: 10 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Trentino: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Umbria: 8 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Valle d’Aosta: 12 giugno

• Chiusura Scuole Vacanze Estive Regione Veneto: 8 giugno