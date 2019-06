Scuola, trovato l’accordo salva precari

Il ministro Bussetti promette concorsi per quasi 70 mila posti nella scuola, sono previsti anche reclutamenti dei precari storici. Al Ministero dell’Istruzione è stato raggiunto l’accordo con le organizzazioni sindacali per il reclutamento del precariato nella scuola. Un confronto che porterà alla stesura di una norma attraverso la quale si metteranno in campo misure straordinarie a tutela dei precari storici, e, in contemporanea, verrà avviata una nuova stagione di concorsi ordinari per chi vuole insegnare nella scuola secondaria.

Saranno previsti, per chi ha già lavorato per almeno tre anni nella scuola, sia statale che paritaria, percorsi che saranno attivati a stretto giro e che consentiranno di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per accedere alle supplenze annuali dalle graduatorie di seconda fascia e per insegnare nelle paritarie. A questi percorsi possono accedere anche i docenti di ruolo e i dottori di ricerca, si prevedono fino a 100 mila partecipanti.

Precari: concorso abilitante

Ci sarà poi un concorso straordinario e abilitante, da oltre 24 mila posti, per chi ha già maturato tre anni nella scuola statale, di cui uno specifico nella classe di concorso per cui si intende concorrere. La graduatoria finale sarà determinata dai titoli di servizio, oltre in base al punteggio attribuito da una prova scritta, da svolgere al computer, dove sarà prevista una soglia di punteggio minimo, nonchè una prova orale non selettiva. Altri 24 mila posti saranno destinati ad un concorso ordinario per laureati in possesso dei requisiti previsti con un minimo di 24 crediti formativi in ambito antropopsico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche.

Con questi due concorsi, fra straordinari e ordinari, verranno dati 48 mila posti, altri 17 mila sono quelli del concorso ordinario per infanzia e primaria.