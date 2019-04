Se sei molto ricco, puoi vedere la prima visione di un film a casa

Una curiosa notizia che, purtroppo, interessa soltanto una parte della popolazione, ovvero quella molto ricca. Infatti, se sei davvero ricco, invece di spendere i soldi andando a vedere la prima visione di un film al cinema, viene direttamente lei a casa tua senza che tu debba scomodarti, ma restando semplicemente a casa, sul tuo divano. Vediamo in cosa consiste questa stramba notizia.

Se il ricco può vedere a casa sua una prima visione….

L’iniziativa parte dalla Red Carpet Home Cinema , la quale per 1.500 a $ 3.000 per film , permette di noleggiare la prima visione di un film da vedere in totale relax a casa propria. Ovviamente, già dalla lettura delle somme richieste, questa non è una cosa che possono fare tutti, per fortuna. Bisogna, inoltre, passare anche una verifica.

Per chi vuole provare nell’impresa, e ovviamente ci riferiamo a qualcuno che è molto ricco e che possiede una carta di credito o black o platinum.La compagnia in questione prevede la vendita di un apparecchio streaming con protezione anti pirateria il cui costo gira attorno ai 15.000 dollari, per chi deciderà di aderire a questa iniziativa.

Questo servizio di lusso della “Red Carpet Home” per adesso è disponibile solo per le Città di Los Angeles in California e nella città nella mela NYC, mentre per quanto riguarda i ricchi d’Italia, bisogna aspettare ancora un bel po’ di tempo.

Per chi è ricco il cinema arriva a casa in anteprima

In base al film che si sceglie di vedere variano i prezzi. Ma da quello che sappiamo è che nessuno finora è sceso sotto i 500 dollari. Lo streaming sarà disponibile per un massimo di due volte e la disponibilità dal momento dell’acquisto sarà di 36 ore.

Almeno fino ad adesso la compagnia Red Carpet Home ha realizzato degli accordi di distribuzione con studi mostri sacri di Hollywood, tra cui Warner Bros., Paramount, Lionsgate, Annapurna, 20th Century Fox e Fox Searchlight.

Parliamo di film appena usciti come Shazam! e Pet Sematary , ma anche di quelli che non ancora devono uscire ma incuriosiscono di più, come Rocketman e Detective Pikachu , i quali sono tra quelli più pubblicizzati sul sito dell’azienda.

La compagnia

La Red Carpet è stata fondata, ovviamente, da due ricchi uomini, Fred Rosen, ex presidente e CEO di Ticketmaster, e Dan Fellman , uno dei più esperti registi di Hollywood.

In una recente intervista, Rosen ha dichiarato che la società potrebbe arrivare a guadagnare anche attorno ai $ 300 milioni all’anno con solo 4.000 clienti iscritti al servizio.