Serale Amici 2019: seconda puntata, anticipazioni e ospiti

Amici serale 2019: Durante i Day time cominciano a circolare le prime indiscrezioni sugli ospiti che animeranno la seconda puntata del programma che andrà in onda sabato 6 aprile.

La squadra bianca rappresentata da Ricky Martin si presenterà al gran completo, mentre la squadra blu, capitanata da Vittorio Grigolo, si dovrà confrontare e riscattare la perdita di sabato scorso del loro componente Mowgly.

Per quanto riguarda le esibizioni e i duetti del serale, le notizie non sono ancora chiare. Per gli ospiti invece certa la presenza di Al Bano, Ermal Meta e Fabrizio Moro.

La presenza di Al Bano sarà come solista e non come si pensava inizialmente con Romina Power. Qualche tempo fa un canale Mediaset aveva ospitato Al Bano con Loredana Lecciso e figli, e questo non sarebbe piaciuto a Romina Power.

Per quanto riguarda la presenza di Ermal Meta e Fabrizio Moro, al momento la loro presenza è data come ospiti e per duettare con i ragazzi. Non si esclude, dopo la contestazione di vari fan dei concorrenti in gara, che hanno contestato il comportamento di Vittorio Grigolo, il quale colpevole di danneggiare gli altri componenti della squadra blu preferendo unicamente Alberto Urso, che i due cantanti possano aver ben altro ruolo nella puntata di sabato ma anche nel proseguio del programma, vedremo.