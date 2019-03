Sondaggi elettorali politici e intenzioni di voto Winpoll: il PD ancora sopra il M5S

L’ultimo sondaggio politico elettorale realizzato da WinPoll ha evidenziato quelle che sono le intenzioni di voto degli italiani per ipotetiche elezioni nazionali che potrebbero tenersi domani.

Intenzioni di voto degli italiani

A guadagnare terreno sembrano essere tutte le forze di centrodestra in questa nuova rilevazione e la coalizione raggiungerebbe il 50,9% con la Lega al 35,9% raggiungendo una delle sue massime percentuali, Forza Italia che torna sopra il 9% e Fratelli d’Italia di poco sopra il 4%.

Positiva la rilevazione anche per il centrosinistra con +Europa al 3,1% e il PS al 21,2% che si conferma il secondo partito.

Difficoltà del M5S

Ancora difficoltà per il Movimento 5 Stelle superato dal PD, che rimane fermo al 20%.

Quanto hanno inciso le inchieste giudiziarie sulle performance dei pentastellati? La risposta dell’elettorato è stata per il 63% che tali episodi sono stati causati dallo scarso radicamento sul territorio. Per il 31% degli elettori leghi non si tratta di un episodio isolato e che i dirigenti del partito dovrebbero prendere le distanze, pensiero condiviso anche dall’85% degli elettori del M5S.

