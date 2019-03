Sondaggi politici elettorali: cala la Lega, restano stabili PD e M5S

Gli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati dall’Istituto Noto per Cartabianca del 26 marzo, mostrano una situazione politica stazionaria se non fosse per una leggera flessione della Lega.

Dopo le elezioni in Basilicata M5S e PD restano stabili nei consensi appaiati al 21% e il centrosinistra fa un piccolo passo avanti guadagnando mezzo punto percentuale (guadagnato da Più Europa ora al 3,5%) arrivando al 25,5%.

La Lega in calo

Sorprende però il calo della Lega che in 7 giorni perde mezzo punto percentuale causa, probabilmente, dell’appiattimento vissuto dalla figura di Salvini dopo la vertiginosa crescita vissuta dopo le elezioni politiche di un anno fa. La cosa, però non impensierisce il leader più amato dagli italiani.

Forza Italia rimane fermo al suo 11% mentre Fratelli D’Italia al suo 4,5% con il centro destra sopra la maggioranza assoluta al 53%