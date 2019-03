Sondaggi politici elettorali: centrodestra a un passo dalla maggioranza assoluta

Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali condotti dall’istituto Index Research per Piazzapulita l’eventuale coalizione di centrodestra è ad un passo dalla maggioranza assoluta e se Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni decidessero di fare un accordo a livello nazionale avrebbero il 49,2% delle preferenze.

Sondaggi politici elettorali e intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi condotti per La7 danno ancora la Lega come primo partito a livello nazionale con il 34,5% (flessione dello 0,3% rispetto a 7 giorni prima) seguito dal PD al 21,1% (con una flessione dello 0,1% rispetto alla settimana precedente).

Il Movimento 5 Stelle sembra in lieve ripresa anche se ancora al terzo posto, recupera lo 0,2% rispetto alle rilevazioni del 21 marzo e si attesta al 20,6%.

A seguire:

Forza Italia al 9,1%

Fratelli d’Italia al 4,5%

Più Europa al 2,7%

Potere al popolo all’1,7%.

Prossime elezioni 2023

Matteo Salvini ha precisato che l’attuale esecutivo ha come data di destinazione il 2023, ovvero la fine naturale del suo attuale mandato. Salvini, quindi, non pensa minimamente al momento, ad una eventuale coalizione di centrodestra per prendere il potere e intende rimanere fedele al patto di governo formato con il Movimento 5 Stelle (anche se non mette a rischio a livello locale gli accordi con Meloni e Berlusconi).