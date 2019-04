Sondaggi politici elettorali: il M5S sempre davanti al PD ma la Lega è irraggiungibile

Dagli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati da SWG per il TG di La7 non emergono grossi cambiamenti sulle intenzioni di voto degli italiani con la Lega saldamente in testa, il M5S al secondo posto e il Pd che insegue in terza posizione.

Dopo l’effetto delle primarie che sembravano aver dato al Partito Democratico una buona spinta, sembra che il partito si sia di nuovo arenato dietro i pentastellati.

Sondaggi politici 15 aprile SWG

Lega 32,3% con un aumento dello 0,5%

M5S al 22,5 con un aumento di mezzo punto percentuale

PD 21,5% con una flessione dello 0,6%

Forza Italia stabile all’8,9%

Fratelli d’Italia al 4,8% con una perdita dello 0,1%.

Più Europa con Italia In Comune al 3,3% con un aumento dello 0,2%

Tutti gli altri partiti sotto la soglia del 3%.