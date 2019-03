Sondaggi politici elettorali: Lega in crescita, M5S al secondo posto, Pd al terzo posto

L’ultimo sondaggio politico elettorale realizzato da EMG acqua per la trasmissione Agorà il 28 marzo, rivela la lega sempre come primo partito in crescita dello 0.9% che si attesta al 31,8%.

Il 22,9%, secondo le intenzioni di voto, sceglierebbe, se si votasse domani, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, che cala, rispetto alla scorsa settimana dello 0,4%.

I partiti di governo, quindi, raggiungono il 54,7% con una crescita dello 0,4% rispetto ad una settimana fa.

Chi sale e chi scende

In flessione Forza Italia che si ferma a 9,5% perdendo mezzo punto percentuale rispetto a 7 giorni fa. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, invece guadagna uno 0,1% attestandosi al 4,9%.

Il Partito Democratico cresce dello 0,1% sempre per effetto Zingaretti e raggiunge il 21,1% mentre Più Europa rimane stabile al 3%.