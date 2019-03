Sondaggi politici elettorali: piace il nuovo PD di Zingaretti, la Lega non attrae più con i migranti

Gli ultimi sondaggi politici elettorali Noto rivelano che il nuovo PD, del neo eletto segretario Nicola Zingaretti, attrae soprattutto gli astenuti e i delusi dal Movimento 5 Stelle.

PD e M5S al momento raccolgono gli atessi consensi e si attestano appaiati al 21%.

Anche la Lega, rispetto alle ultime rilevazioni Noto, rimane invariata al 32,5% a dimostrazione che il nuovo attacco di Salvini contro i Migranti dopo l’attracco a Lampedusa della nave Mare Jonio su cui è salita la Guardia di Finanza per acquisire la documentazione dei migranti non ha fatto acquisire nuovi consensi alla Lega fa capire che l’argomento, ormai, non sposta più voti. Per gli italiani, al momento, a quanto pare, le priorità son altre.

Il nuovo corso del PD

A quanto sembra a raccogliere le richieste degli italiani, a questo punto, potrebbe essere il nuovo PD sotto la guida di Zingaetti: secondo Noto, infatti, la nuova guida del partito potrebbe portare a nuovi consensi attraendo il 56% degli astenuti e il 21% dei delusi del M%S e il 15%di elettori di altri partiti.

Zingaretti riscuote molto gradimento (circa il 38%) e risulta secondo solo al premier Conte con il 41% e a Salvini con il 45%. Ma, anche se appena eletto, ha già supero il leader del Movimento 5 Stelle Di Maio, fermo al 31% e Giorgia Meloni al 32%.

Nicola Zingaretti, con il suo sorriso aperto, quindi, piace alla gente e potrebbe rappresentare la svolta che il PD, ormai, aspetta da tempo.

