Sondaggi politici post elezioni Europee: c’è rischio di caduta del governo?

Negli ultimi sondaggi politici realizzati da Ipsos per la trasmissione “Di Martedì” di La7, risulta che l’unico vero vincitore delle elezioni europee è Matteo Salvini, vediamo perchè.

Nel sondaggio sono state poste domande su eventuali sviluppi politici nel post elezioni europee.

Elezioni Europee: chi ha vinto?

La Lega di Matteo Salvini ha guadagnato il 34,33% dei voti

Il Movimento 5 Stelle si è aggiudicato il 17,07%

Il Partito Democratico si è piazzato al secondo posto con il 22,69% dei voti.

Sondaggi: cosa pensa la gente?

Alla domanda “I risultati delle europee rischiano di far cadere il governo?” il 57% degli italiani risponde NO, il 31% Si, il 12% non lo sa o non risponde.

Da questa risposta, quindi, appare chiaro che gli italiani confidano in una tenuta del governo che dovrebbe uscire indenne da questa tornata elettorale.

Sondaggi: risultati M5S

Agli elettori è stato chiesto anche come mai il M5S ha fatto questo flop alle Europee: “Il risultato raggiunto dal movimento cinque stelle…?” il 45% degli italiani ha risposto che Rischia di segnare la fine della sua stagione politica, il 39% ha risposto che è un risultato negativo ma si riprenderà, il 16% non lo sa o non risponde.

Gli italiani, quindi, su questa domanda sono apparsi molto più divisi rispetto alla precedente.

Agli Italiani, inoltre, è stato chiesto “Il M5S ha perso le elezioni soprattutto perchè…?”, il 38% ha risposto che hanno prevalso al suo interno le idee più progressiste e di sinistra, il 37% che ha seguito per troppo tempo Salvini, prendendo le distanze troppo tardi, il 12% non lo sa o non risponde.

La svolta a sinistra del M5S, quindi, non è piaciuta ai suoi elettori così come non è piaciuto il fatto che i pentastellati non hanno preso le distanze da Salvini.

Salvini come Renzi?

L’ultimo sondaggio riguarda Matteo Salvini, messo a confronto con Matteo Renzi. E’ stato chiesto “Renzi alle europee 2014 ottenne il 40% dei voti. Matteo Salvini…? il 61% degli italiani ha risposto che durerà più a lungo come leader politico,rispetto a Renzi, il 22% è convinto che perderà velocemente i suoi consensi,come successe a Renzi , il 17% Non sa, non risponde.