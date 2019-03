Questa è una delle tante mail che vi arriva, in molti cadono in questa trappola, cestinatela immediatamente è una truffa per rubarvi i vostri dati personali.

Mail truffa: ecco di cosa si tratta

CONTATTARE DHL OFFICE IMMEDIATAMENTE IL TUO ATM MASTERCARD

Attenzione: beneficiario

E ‘rapporto ufficiale che abbiamo avuto incontri per tre (3) settimane che si è conclusa due giorni fa con il signor Jim Yong Kim Presidente della Banca Mondiale e di altre sette presidenti del continente alla convention abbiamo trattato sulla soluzione ai problemi delle vittime di frode.

Nota: Abbiamo deciso di contattare l’utente dopo i rapporti che abbiamo ricevuto dal frodi gruppo internazionale di monitoraggio tuo nome / email in modo che le Nazioni Unite d’accordo per compensare voi è stato presentato alla somma di (1,5 milioni di euro ) tale indennità è anche compreso il commercio internazionale non sono riusciti in passato a causa di problemi di governo, ecc

Abbiamo organizzato il pagamento attraverso il nostro distributore MasterCard e DEPOSITATA IN SEGRETERIA DHL per voi fornire ciò che è l’ultima dichiarazione del Presidente della Banca Mondiale Mr. Jim Yong Kim, Per vostra informazione, la tassa di trasporto già pagato dal Tesoro Nazioni Unite, gli unici soldi invierete l’ufficio DHL ufficio Cotonou Benin Repubblica è di $ 165 dollari per le spese di manutenzione della sicurezza, coordinatore delle Nazioni Unite già pagato il costo di altri oneri per la consegna ad eccezione il mantenimento di tasse di sicurezza, il direttore del DHL si è rifiutato di ritirare il costo del mantenimento della sicurezza delle Nazioni Unite di tesoreria, il direttore dell’ufficio DHL ha detto di non sapere esattamente il tempo li contatto per riconfermare i dati per evitare conteggio controstallie ed è per questo si sono rifiutati di raccogliere il denaro delle Nazioni Unite 165 euro per spese maint la sicurezza entre.

Quindi consiglio a contattare l’agente di ufficio DHL Repubblica Coonou del Benin. Rev: Jin Modesto che è in grado di fornire la vostra carta MasterCard ATM per il tuo indirizzo di posizione, contattare l’ufficio DHL subito con il numero di telefono ed e-mail qui sotto come di seguito indicato.

Nome del contatto: Rev Jin Modestus

Fare DHL ha confermato ancora una volta il più presto possibile il vostro ufficio informazioni di contatto in avanti di seguito per evitare errori di consegna.

Il tuo nome completo ……….

Indirizzo di casa: ………

Il vostro paese ………..

La tua città …………..

Telefono ……

Professione: …….

Età: ……………… ..

Fateci sapere al più presto possibile, si riceve la carta MasterCard ATM per le opportune verifiche.

Cordiali saluti,

La signora Micheal favore mashela

VICE SEGRETARIO GENERALE (ONU)

Repubblica Cotonou del Benin.