Temptation Island 2019, finalmente c’è la data di inizio

Abbiamo la data di inizio del programma reality, ormai diventato un cult per la stagione dell’estate, Temptation Island. La sesta edizione del noto programma di successo, prodotto dalla regina della tv, Maria de Filippi, arriverà nei nostri televisori da lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. L’annuncio ufficiale è stato diffuso per via social, tramite l’account Instagram del programma presentando anche delle foto con i diversi partecipanti che hanno deciso di mettere in gioco il loro amore. Ancora una volta, narratore delle diverse vicende che vedremo, sarà l’ex partecipante del Grande Fratello, Filippo Bisciglia, il quale, con il suo modo di fare, molto discreto ed elegante, racconterà le vicende sia interiori che esteriori delle nostre sei coppie, durante la loro permanenza di 21 giorno presso il famoso, ormai, ‘Is Morus Relais’ a Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano.

Data di inizio di Temptation Island ed altre cose da sapere

Le puntate, purtroppo, non saranno molte, ma bensì sei, e sono così divise nelle date del 24 giugno, 1°, 8, 15 e 22 luglio. L’ultima puntata, che sarà messa in onda nel giorno del 29 luglio, è più che altro un riepilogo, la classica puntata ‘speciale’ dove i concorrenti, in coppia ancora o meno, racconteranno la loro vita a distanza di un mese dall’esperienza appena vissuta. Per chi se lo fosse perso, le coppie che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti sono formate da Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina.

La prassi di Temptation Island

Le nostre 6 coppie vivranno, per ben 21 giorni consecutivi, non insieme, ma bensì divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo. Quindi, vedremo da una parte il villaggio dei fidanzati che avranno modo di interagire con 13 sexy donne, e dall’altra parte le rispettive fidanzate in un villaggio analogo, dove passeranno questi 21 giorni con 12 sexy uomini. Quando poi scadranno i 21 giorni, le coppie rimaste in gara potranno decidere se restare insieme oppure se continuare le loro vite in modo separato. Non mancheranno i famosi falò, appuntamento consueto delle nostre coppie, dove ognuno/a avrà il modo di vedere come si comporterà l’altro o altra in sua assenza. Che dire, aspettiamo con ansia questo 24 giugno.