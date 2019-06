Temptation Island 2019, tutto quello che è successo nella prima puntata

24 giugno 2019, è questa la data di inizio del format di successo di Maria de Filippi, ormai un cult dell’estate.

Il conduttore che da anni ormai ci conduce nella narrazione del viaggio dei sentimenti è sempre lui, Filippo Bisciglia, che ci racconta di sei coppie: Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina. Cosa accadrà?

Temptation Island 2019, la prima puntata inizia così

“Siete pronti a rischiare?” Così dice Filippo Bisciglia e parte questa sesta edizione del programma più fortunato dell’estate. Dopo il consueto brindisi di benvenuto, è la volta di vedere chi saranno i single con cui dovranno passare 21 giorni insieme.

Katia non se lo fa dire due volte e si fa più di un giro per vedere meglio i suoi amici single da vicino. Non mancano i battibecchi tra le rispettive coppie ed ognuno sceglie il single e la single che più li hanno colpiti: è il rito dello scambio delle ghirlande.

Dopo essersi salutati e detti le ultime cose, le ultime promesse, è la volta per le coppie di dirsi addio, ma solo per ventuno giorni. Da questo momento, per tre settimane, le nostre coppie non potranno vedersi.

Il primo video per Andrea nel pinnettu: “Ho rifiutato il matrimonio perché non so se sono innamorata”

Andrea, fidanzato di Jessica è chiamato nel pinnettu dove vede un video in cui la fidanzata spiega a vari single perché ha annullato il matrimonio previsto a giugno nel mese di settembre. Lei non sa se è più innamorata di lui, se ne è attratta.

Non c’è dialogo tra i due, continua la ragazza. In intimità le cose non vanno bene, aggiunge, scatenando la rabbia del ragazzo. Il problema è che Andrea non la prende mentalmente e ammette di aver avuto ragazzi più brutti, ma che la attraesse mentalmente.

Addirittura, la ragazza dice di aver avuto modo di rapportarsi con un collega che l’attraesse più del fidanzato, cosa che l’ha fatta pensare. “Un mammone”, così continua la ragazza, ma Andrea non ci sta e confessa che è la madre che si prende cura della loro casa e non Jessica. Si chiude così il pinnettu con Andrea infuriato contro la fidanzata perché ha parlato con uno sconosciuto, ma confortato dai nuovi amici.

Un altro pinnettu per Andrea

Jessica fa troppa amicizia col single napoletano Alessandro: la ragazza entra nelle stanze dei single dove non ci sono telecamere. Una volta uscita, la ragazza ammette che il single le piace davvero da morire. In spiaggia i due si confessano che hanno un interesse reciproco e vorrebbero approcciarsi anche fisicamente. Addirittura, fantasticano su un possibile viaggio in Australia insieme e sono sorpresi nel sentirsi così affini. E ancora una volta, Andrea si fa confortare dagli amici e da qualche bella single. Una volta rimasto solo Andrea non resiste e si lascia andare piangendo sulle note di Vasco Rossi.

Un pinnettu anche per Vittorio

Com’è entrata nel villaggio delle donne, la bionda Katia si è mostrata decisamente molto estroversa e spumeggiante e sembra essersi avvicinata al single Giovanni. “Non devo accontentarmi” è questa la parola che la bionda Katia dice a Giovanni facendo riferimento al rapporto con Vittorio, di ben 2 anni e mezzo, a cui non farebbe fatica a rinunciare. I contatti fisici tra i due non sembrano piacere al fidanzato. “Non ha carattere, non ha polso”, continua Katia riferita al fidanzato. Anche Vittorio, una volta aver visto il video, si sfoga con gli amici.

I falò di Andrea e Vittorio

Il primo falò di Temptation Island è quello dei fidanzati. Andrea confessa di essere molto amareggiato ed è costretto a vedere un nuovo video di Jessica in cui si mostra molto interessata al single Alessandro, con tanto di baci e abbracci tra i due.

La ragazza afferma di sentirsi in imbarazzo col bel single e di stare molto bene con lui. Ma la ragazza pensa anche al 9 giugno, al giorno dopo nelle registrazioni, giorno del matrimonio, ma torna indietro e conferma di aver fatto bene ad annullare le nozze. Altra mazzata per Andrea che non vuole vedere più il video, convinto che la ragazza ormai abbia una cotta per Alessandro.

Alla fine, il ragazzo decide di continuare il video in cui vede Jessica in teneri atteggiamenti sempre con Alessandro sul letto. Ma non finisce qui: c’è un secondo video anche in cui Jessica ha solo dolci parole per Alessandro, dicendo di starci troppo bene e di sembrare di conoscerlo da sempre, afferma di essere anche piuttosto gelosa. Conferma di non voler vedere il fidanzato, di non sentire la sua mancanza e di non pensarlo.

“Si deve vergognare”, così risponde Andrea.

Anche per Vittorio c’è un video dove la sua Katia è spesso col bel Giovanni. Katia confessa di non sentire la mancanza del fidanzato e di poter lasciare Vittorio per un single di cui si potrebbe innamorare. Continuano immagini in cui Katia osserva attentamente Giovanni in un’uscita fuori. Giovanni regala un vestito pieno di paillettes a Katia con cui poter uscire la sera stessa.

I falò di Jessica e Katia

Adesso è la volta delle ragazze e si inizia proprio da loro due: Jessica e Katia. La prima non vedrà alcun video del fidanzato, e di questo ne sembra dispiaciuta che non lo reputa un uomo. Si sente in colpa e scoppia a piangere sotto lo sguardo di tutti, sa che lo farà soffrire.

È la volta di Katia che tra le lacrime dice di non piacerle il fatto che il fidanzato ha paura di affrontarla. È sicura dei sentimenti del fidanzato, ma dei suoi no; non sente la mancanza del fidanzato e di stare molto bene con i ragazzi e con le ragazze.

Per lei c’è un video in cui vede Vittorio lamentarsi di lei con le single, della sua libertà, del suo essere troppo vamp e di voler stare al centro dell’attenzione. In conclusione, la ragazza piange perché non sa se prova qualcosa per Vittorio.Entrambe si riprendono grazie ai single Alessandro e Giovanni.

Il falò di confronto immediato tra Andre e Jessica

Filippo giunge nel villaggio delle ragazze e dice a Jessica che il fidanzato ha richiesto il falò di confronto, subito dopo i rispettivi falò coi gruppi. Dopo lunghi momenti di attesa, la ragazza non giunge al falò di confronto ed Andrea ritorna al suo villaggio, e Jessica trova ancora conforto in Alessandro.

Massimo e Ilaria

Ilaria è chiamata al pinnettu dopo poche ore dall’entrata nel villaggio dove vede il fidanzato confidarsi con la single Federica a cui dice di avere problemi con Ilaria da un anno. Confida di non avere più dell’intimità con la ragazza. Massimo ammette di aver pensato altre ragazze diverse dalla sua, ma di non averla mai tradita. Ilaria, una volta uscita dal pinnettu, confessa alle amiche che quelle dette dal ragazzo erano solo bugie, di lasciarlo libero, di non sentirsi amata.

Dopo ventiquattro ore, altro pinnettu sempre per Ilaria in cui vede Massimo troppo vicino e confidente con Federica, ci sono contatti fisici tra i due: baci, abbracci, mani che vanno sui fianchi e l’una addosso all’altro.

Una volta uscita dal pinnettu, Ilaria non ce la fa e scoppia in lacrime circondata dalle amiche.

I falò di Ilaria e Cristina

Ilaria deve vedere anche al falò altri due video del fidanzato sempre troppo vicino a Federica, nella vasca idromassaggio e non solo. Confida di aver provato con Ilaria ad aver figlio, poi dice di provare della leggerezza con Federica, ormai persa con Ilaria. Altro video, ancora, dove vede Massimo e Federica in una esterna troppo intima, dove addirittura i due eludono i microfoni.

È la volta di Cristina che ha lasciato Novara per Genova, per David. Per lei nessun video.

Ilaria, una volta tornata nel villaggio, si sfoga col single Javier.

Il falò di Massimo e David

Per Massimo un video della sua Ilaria in cui si sfoga con Javier, parla di un figlio mancato, del suo rispetto che prova per il ragazzo, e di essere usata da lui. Parole pesanti e messaggi con altre ragazze. Ma anche di come lui sia così pesante con lei, una sorta di padrone nei suoi confronti.

È la volta di David, uscito con Cristina da Uomini e donne. Per lui c’è un video in cui si mostra Cristina vicina al single Sammy. Lei si sfoga perché David la soffoca, a detta sua, cerca di sminuirla. Cristina, poi, entra nella casa dei single, dove non ci sono video camere. David, lamenta il comportamento di Cristina.

Sabrina al pinnettu

Sabrina è chiamata al pinnettu dove vede il fidanzato Nicola troppo vicino alle single. Giudicato troppo bambino dalle single, ma anche viscido, che cercano anche di capire perché una donna di 42 anni stia con un ragazzino di 32. A questo punto, la donna, ha davvero paura del futuro.

Arcangelo e Nunzia

Arcangelo sembra divertirsi davvero troppo nel villaggio dei ragazzi con le single, scherzando con tutti. Ma Nunzia è già chiamata nel pinnettu dove vede il fidanzato liberarsi molto con le varie single tra balli e voti alle sfilate.

Gli ultimi falò

Gli ultimi falò di Temptation Island riguardano le ultime due coppie: Sabrina e Nicola, Nunzia ed Arcangelo.

Al falò Filippo non ha alcun video per Arcangelo. Per Nicola c’è invece un video in cui Sabrina dice di mancarle il coraggio del suo fidanzato, che il suo uomo sembra uno scemo, un 15enne. In un altro video Sabrina si approccia al bel single Giulio, e dove dice che la stessa aveva il desiderio di voler rapportarsi con lui, ma che anche non sa se uscire ancora con Nicola. La donna ammette di essere troppo frenata e di volere una persona superiore a lei.

Ora tocca alle donne; si inizia con Sabrina che non ha alcun video da vedere. Si finisce con Nunzia che dovrà vedere un video in cui Arcangelo parla del fatto di voler fare il libertino ora e non da sposato. Vedo Arcangelo essere troppo vicino alle single ed entrare con una di loro nel suo bagno.

Nunzia torna nel villaggio e piange in bagno con le ragazze.

Falò di confronto tra Arcangelo e Nunzia

Dopo aver visto il suo Arcangelo baciare una single, la quale gli aveva tolto il microfono, Nunzia chiede il falò di confronto. Ma questo lo scopriremo soltanto lunedì prossimo.