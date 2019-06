Temptation Island aggiornamenti, Maria de Filippi: una coppia si è lasciata

Temptation Island è il programma dell’estate da ormai quasi 6 anni, è giunto alla sua sesta edizione e, volendo o meno, qualsiasi cosa accade nel programma, suscita la curiosità di un bel numero di persone. Il viaggio dei sentimenti, anche quest’anno, come ogni anno, ha per protagonisti sei uomini e sei donne, che hanno deciso di mettersi in gioco perché qualcosa tra di loro non va. Il programma di successo di Maria de Filippi ha dei risvolti molto diversi: sicuro che, i personaggi più amati del programma, una volta finito, avranno anche la possibilità di firmare qualche contratto di lavoro e dare una svolta alla loro vita. Essendo, poi, un programma registrato, è possibile sapere anche delle cose in anticipo, senza aspettare la messa in onda del programma. Pertanto, su questa scia, è giunta una voce dal luogo del programma, la magnifica Sardegna, che una coppia, dopo poche ore dalla registrazione, abbia già lasciato il programma, decidendo quindi di lasciarsi. E’ intervenuta anche la padrona di casa del programma, Maria de Filippi, che ha rilasciato delle dichiarazioni.

Se già una coppia scoppia alla prima registrazione…

La notizia, per lo più, giunge dal sito Davide Maggio, il quale ha rivelato che una delle coppie addirittura non arriverà nemmeno alla prima puntata, decidendo non solo di abbandonare il reality dei sentimenti, Temptation Island, ma scoppiando clamorosamente dopo poche ore. Purtroppo, per gli appassionati del programma, non si sa quali siano i nomi della coppia che ha deciso di abbandonare, quello che per certo si sa, grazie al sito internet è che il tutto pare sia avvenuto solo dopo 2 ore.

Le parole di Maria de Filippi

Come già abbiamo anticipato, è intervenuta sulla questione la regina della tv italiana, Maria de Filippi in collegamento telefonico su Radio Deejay durante il programma Colazione da Deejay. La stessa senza troppi giri di parole ha confermato la notizia specificando che l’episodio si sia verificato perché la fidanzata di uno si è presa una bella cotta per uno dei single presenti nel villaggio delle ragazze. Quindi, poi, il fidanzato è stato convocato nel pinnettu per 2 volte. La prima volta lui vede come la sua ragazza sia in atteggiamenti intimi con questo single, e di conseguenza non può che rimanerci male, mentre la seconda volta arriva addirittura a piangere quasi.

La conduttrice continua dicendo di come una situazione del genere era remota da quello che sarebbe potuto succedere: nessuno si aspettava l’avvenimento, nemmeno la produzione del programma. Bene, detto questo, l’unica cosa che possiamo fare è aspettare la prima puntata del programma per vedere effettivamente cosa sia accaduto.