Temptation Island: com’è andata tra Jessica e Alessandro dopo il programma?

Quello del falò tra Jessica ed il suo ormai ex fidanzato Andrea è stato sicuramente il fulcro di attenzione della scorsa puntata di questo lunedì. Da una parte abbiamo lei che è arrivata al programma di Maria de filippi dopo aver deciso di annullare le nozze col suo fidanzato di sempre, appunto Andrea. Dall’altra parte, abbiamo Andrea ancora innamorato di lei nonostante Jessica sia sempre stata molto vicina al single napoletano Alessandro, il quale sembrasse di ricambiare il sentimento che Jessica stava iniziando a provare nei suoi confronti.

La coppia dopo essersi lasciata ha preso strade diverse: lui, Andrea, è single, mentre Jessica è uscita dal programma insieme ad Alessandro. Ma che fine avranno fatto questi due? Stanno ancora insieme oppure si sono detti addio anche loro?

Jessica ed Alessandro di Temptation Island: stanno ancora insieme?

È Jessica la ragazza che aveva perso la testa per un single solo dopo 4 ore dall’inizio del programma, quella ragazza di cui aveva parlato anche la de Filippi in un programma in radio.

Alessandro, di conseguenza, è il bel tentatore che l’ha conquistata. Inutile dire che tra i due è nato qualcosa sotto gli occhi tristi del fidanzato di lei, Andrea, che fino all’ultimo ha sperato ad un suo ripensamento.

I due, Jessica ed Alessandro, hanno iniziato una frequentazione fuori dal programma, ma come sarà andata?

Temptation Island 2019, tutto quello che è successo nella prima puntata

Dopo Temptation Island…

Finito il programma, finita la favola: le cose tra i due non sono andate proprio bene e quindi hanno messo un punto a qualcosa che non poteva nascere.

Certo, non tutti vedevano in Alessandro lo stesso interesse che Jessica provava per lui, ma non si sa se sia stata questa la causa della fine alla loro relazione.

…a parlare è Alessandro

Parla della situazione proprio il diretto interessato, il bel tentatore Alessandro che in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, ammette che la frequentazione con Jessica è finita, ma non ha per lei brutte parole, anzi.

Il giovane parla di come anche per lui sia nata un’attrazione immediata con Jessica, e di come i suoi sentimenti siano stati veri.

Ad oggi, nonostante le cose non siano andate bene, dice che le ragazza è stata fondamentale per lui e che lui stesso ci sarà per lei.

Ha anche parlato di Andrea, reputandolo un bravo ragazzo, molto innamorato, il quale, però, non si era reso conto che qualcosa nella sua ragazza stesse cambiando e che forse non voleva vedere.