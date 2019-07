Temptation Island, ex concorrente arrestato per vendita di droga

Sta facendo il giro del web la notizia che vede coinvolto un ex concorrente del noto programma estivo di Canale 5, Temptation Island, arrestato dalla polizia per il possesso di droga.

L’ex concorrente è Alessio Bruno, il quale si è giustificato dicendo che aveva da poco iniziato a fare tale attività perché non accettava il fatto che la sua fidanzata guadagnasse più di lui.

Ex concorrente di Temptation Island arrestato a causa della droga

Per chi non fosse un particolare fan del programma di successo dell’estate, Alessio Bruno è ex concorrente di Temptation Island, ma anche ex calciatore, che partecipò al programma di Maria De Filippi nell’estate del 2017, praticamente 2 anni fa.

All’epoca il bel Alessio era in coppia con Valeria Bigella, nome piuttosto noto per chi segue i programmi della De Filippi dato che la bella Valeria partecipò anni addietro a Uomini e Donne come corteggiatrice.

Sebbene i due uscirono insieme dal programma, convinti di dare una possibilità alla loro storia, ad oggi risultano essere divisi: Alessio Bruno è fidanzato, mentre Valeria Bigella, dopo alcune storie andate male, risulta essere single.

Temptation Island: com’è andata tra Jessica e Alessandro dopo il programma?

L’arresto di Alessio Bruno

Lui, 31 anni e di Roma, è stato trovato con circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.

Subito è stato arrestato dagli agenti della Mobile con le accuse di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

È, inoltre, emerso che l’uomo utilizzava diversi mezzi di trasporto per prevenire qualsiasi tipologia di intervento da parte delle forze dell’ordine.

Ma tutti i tentativi sono risultati vani dato che, grazie ad una grande operazione di pedinamento, gli investigatori sono riusciti ad individuare tutti gli spostamenti del bel romano.

I Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile lo hanno sorpreso proprio mentre stava per cedere 3 dosi di cocaina in via Tiburtina, ma ci sono altre 23 dosi nascoste nell’aletta parasole della vettura.

Ma non è finita qui: è stata perquisita anche la casa dell’ex concorrente di Temptation Island, dove gli agenti hanno trovato in un borsello altra cocaina e circa 5.000 euro in contanti.

Quale sarà la pena?

Alessio Bruno è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere oltre a una multa di 14 mila euro.

Inutile la sua giustificazione al processo: egli riteneva che avesse iniziato questa attività illecita poiché la sua fidanzata guadagnava più di lui.

Alessio Bruno dopo Temptation Island

Dopo la rottura con Valeria Bigella con la quale ancora gestisce il negozio di Roma, il 31enne si è fidanzato con la presentatrice e modella Eleonora D’Alessandro, romana, ex miss Universo Italia, ma anche uno dei volti del meteo di Tg La7 oltre che paddock girl del motociclista Valentino Rossi.