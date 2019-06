Temptation Island in arrivo, scopriamo insieme le nuove coppie

Temptation Island è il programma dell’estate, criticato e amato, è diventato nel corso degli anni un cult di questa generazione ed un altro successo per Maria de Filippo, la produttrice del programma. Ancora una volta, tra trash e sentimenti, vedremo l’avventura di 6 coppie, sei uomini e sei donne, che hanno deciso di partecipare al famoso programma per risolvere le loro questioni di cuore. Certo è che nel corso di queste quasi settime edizioni, i vari protagonisti ci hanno lascio delle perle trash che hanno fatto il costume della nostra società. Nonostante non ancora si sappia la data ufficiale dell’inizio, già girano voci sui nuovi concorrenti. Ebbene, scopriamoli insieme.

Le sei coppie del programma di successo di Temptation Island

Il primo che ci ha dato una notizia su questa settima edizione è il conduttore Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello, che nel corso di queste edizioni ha accompagnato il pubblico come voce narrante delle vicende amorose, il quale ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto che lo ritrae con il logo del programma dietro le sue spalle.

Ma entriamo nel vivo dell’articolo e parliamo delle coppie. Iniziamo con la prima: l’unica coppia famosa è quella formata da David Scarantino e Cristina Incorvaia, usciti insieme da un altro noto programma della de Filippi, Uomini e Donne, i quali saranno pronti a mettere alla prova la loro relazione visto che lei non si sente sicura che lui sia l’uomo della sua vita. A seguire, ci sono Katia e Vittorio, e la coppia formata da Jessica e Andrea, i quali dovevano convolare a nozze, ma hanno deciso prima di provare Temptation Island come banco di prova. Altre incertezze piovono su Nicola e Sabrina, ed infine, non sono di diversa natura i dubbi di Ilaria e Massimo. Ultima coppia quella formata è quella formata da Nunzia e Arcangelo.

Sappiamo davvero tutto del programma di successo di Canale 5?

Tutti penseranno che si tratta di un prodotto Made in Italy, ma nella realtà dei fatti il format è di origine statunitense ed è nato nel lontano 2001, per poi diffondersi in altri Paesi. Per quanto riguarda l’Italia la prima edizione si è svolta nel 2005, per poi riprendere 9 anni dopo nel 2014. E’ da questo anno che è diventato un programma fisso del periodo estivo.

Il programma segue le vicende sentimentali ed emozionali di coppie formate da aduli tra i 20 e i 35 anni, i quali per 21 giorni mettono alla prova il loro amore. A tentare gli uomini del programma di Temptation Island ci saranno, come di consuetudine, 12 single donne che abiteranno con loro, in residenze separate. Altrettando vale per le donne che saranno tentate da 12 uomini single. Una volta a settimana le coppie vengono chiamate al falò per vedere dei filmati sull’altro, per poi arrivare al falò finale dove decidere se stare ancora insieme o uscire da single.