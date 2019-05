Temptation Island: Maria De Filippi, le prime coppie

Ci stiamo avvicinando alla data d’inizio di Temptation Island e Maria De Filippi ha iniziato a far prendere corpo al reality con indiscrezioni che svelano le coppie che prenderanno parte al programma. Per adesso le uniche certezze sembrano le conduzioni, per quanto riguarda la conduzione della versione Nip, si parla di Filippo Bisciglia, per quello Vip dovrebbe esserci Ilary Blasi.

Temptation Island: scelta del cast

Come al solito, Maria De Filippi dedica una particolare attenzione nella scelta del cast, sicuramente personaggi amati dal pubblico, coppie particolari e star di Instagram seguiti da milioni di follower.

Per ora sono solo voci molto attendibili, ma il cast non è stato ancora ufficializzato. I provini sono appena iniziati, ma le voci sono insistenti. La prima coppia che dovrebbe approdare a Temptation Island sarà formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo essersi conosciuti al GF Vip, e dopo una convivenza, sarebbero pronti a mettersi alla prova davanti al pubblico. Un’altra coppia che ha molta attendibilità alla partecipazione al programma, sono Francesco Chiofalo, ex personal trainer e ex di Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi, sportiva e modella, ex del calciatore Gonzalo Higuain. Quest’ultima coppia, molto innamorati, sono molto seguiti su Instagram, e sarebbero molto entusiasti di partecipare al programma dopo aver partecipato già al reality qualche anno fa.

Ci saranno anche dei componenti provenienti dal programma Uomini e Donne, pronte a presentarsi a Temptation Island la coppia Luigi Mastroianni e Irene Capuano, e ancora Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Ci sarebbe anche la candidatura di Teresa Langella e Andrea Del Corso, ma per ora il tutto è in stand by in quanto non è stato sostenuto alcun provino.

L’ultima coppia che dovrebbe essere sicura di partecipare al reality, sono Delia Duran e Alex Belli.