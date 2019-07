Temptation Island, parla l’ex di Alessio Bruno sul suo arresto

Tutti i fan della ormai ex coppia, ma anche del programma in generale, stavano aspettando il commento dell’ex di Alessio Bruno, Valeria Bigella, che oggi giorno è diventata una influencer, un personaggio pubblico, noto a chi segue le trasmissioni di Maria De Filippi. Dopo pochi giorni dalla diffusione della notizia che vede Alessio Bruno, di anni 31 e romano, arrestato in una zona di Roma a causa di spaccio, arriva anche la risposta di Valeria Bigella in merito alla situazione. C’è da sottolineare che la donna, ex concorrente con Bruno a Temptation Island, non ha mai menzionato l’ex in modo diretto, ma ha solo risposto ad una domanda rivoltale da parte di alcuni suoi fans. Vediamo di cosa si tratta.

Anche Valeria Bigella dice la sua sull’arresto sull’arresto dell’ex compagno Alessio Bruno

Il mezzo con cui la Bigella risponde è il social Instagram.

Il tutto è nato in modo spontaneo, sotto la foto della bella sarda che ha postato su Instagram. L’occasione è stata la prima italiana del film della Disney a cui l’ex concorrente di Temptation Island ha partecipato.

Poiché da se non aveva lasciato delle dichiarazioni sull’accaduto, qualcuno ha pensato che questo silenzio indicasse, in realtà, una sorta di goduria della bella sarda nel vedere il proprio ex in tale stato.

Purtroppo, i malpensanti della situazione dovranno rimanere con l’amaro in bocca dato che alla domanda rivolta alla bella sarda, Valeria Bigella ha risposto di non trovarci nulla di cui essere contenta in una situazione del genere.

Temptation Island, ex concorrente arrestato per vendita di droga

La storia d’amore tra Alessio Bruno e Valeria Bigella durante e dopo Temptation Island

Come abbiamo già detto, la coppia partecipò al programma nel 2017 e subito dopo pochi giorni, Alessio mostrò particolare interesse nei confronti della bella Carmen, arrivando a mettere ancora più in crisi la sua storia con Valeria.

Nonostante siano usciti insieme dal programma, il periodo di crisi è continuato ed i due hanno deciso di troncare la loro storia e di vivere separati.

Infatti, Alessio Bruno è attualmente legato alla modella ed ex concorrente di Miss Universo, Eleonora D’Alessandro.

Mentre, la bella sarda, dopo alcune relazioni andate male, è attualmente single.

Per quanto riguarda, poi, l’attuale fidanzata dell’ex concorrente di Temptation Island, non ancora si è espressa e si è limitata a mettere un like ad un commento sotto una sua foto in cui le veniva detto di non lasciare il suo compagno da solo.