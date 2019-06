Temptation Island Vip 2019, quale vip ha fatto già il provino?

Mentre la versione Nip di Temptation Island è in fare preparativa e bisogna soltanto mandarla in onda, si vocifera che potrebbe esserci con molta probabilità anche la seconda edizione della versione vip, Temptation Island Vip, prodotta, anch’essa, dalla casa di produzione Fascino di Maria De Filippi. Questa versione vip del programma dovrebbe essere registrata dopo quella Nip, e quindi ancora in estate, ma trasmessa nei primi di settembre, sempre su Canale 5. Per quanto riguarda la conduzione, solo una cosa è certa: dopo il passaggio di Simona Ventura a Rai per il programma di The Voice, sicuramente non la ritroveremo ancora una volta al timone del programma della De Filippi.

Ma già si pensa a qualche degna sostituta, per essere più precisi, è stato il web a presentare delle valide candidate per il ruolo. Stiamo parlando dell’argentina Belen Rodrigez, oppure c’è chi vuole al programma Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi oppure Elisabetta Gregoraci. Purtroppo, ancora nulla di certo si sa su questo aspetto.

Chi sono le coppie vip che parteciperanno al programma?

Anche in questo caso, non sappiamo con certezza chi saranno le sei donne e i sei uomini vip che parteciperanno al programma di Temptation Island. Si vocifera che in questo periodo stiano facendo dei provini alcuni vip già conosciuti al grande pubblico, come: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, entrambi ex concorrenti di Temptation Island che al momento sono protagonisti di una relazione burrascosa; Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, entrambi ex concorrenti dell’Isola dei Famosi, luogo in cui si sono conosciuti e dove è sbocciato il loro amore; l’ex isolana Paola Di Benedetto e Federico Rossi, facente parte del duo canoro Benji e Fede; la dama del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani e il novello fidanzato Mario. Per quanto riguarda le tentatrici, è appena giunta voce della conferma in tale ruolo della conduttrice Elisabetta Galimi, che in passato ha collaborato con trasmissioni sportive come Quelli Che Il Calcio, Sport Italia ed anche Calcio & Mercato su Rai Sport.

Non ci resta che aspettare e vedere.