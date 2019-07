Temptation Island Vip, conduttori ed il cast, ecco le novità

L’avventura di Temptation Island sta ormai giungendo al termine. Questa nuova edizione di coppie non vip è ormai alle ultime battute, ma qualcosa già bolle in pentola per quanto riguarda la versione vip del programma, che l’anno scorso ha avuto anche esso il suo successo.

Dalle ultime notizie che girono sul web, sappiamo che dopo l’addio di Simona Ventura, che ha guidato il programma nella prima edizione della versione vip, quest’anno vedremo al timone del programma Alessia Marcuzzi, che proprio in questi giorni si sta rilassando con la famiglia in Sardegna. Ma cosa sappiamo invece delle coppie vip che parteciperanno alla nuova edizione del programma?

Temptation Island Vip 2019, chi sono le coppie vip nel programma?

Le prime due coppie ufficiali ed accertate per questa seconda edizione del programma sono Alex Belli e Delia Duran e Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Diciamo che di noto tra questi 4 risulta essere realmente famoso soltanto Alex Belli, protagonista della soap Centrovetrine.

In passato, Alex Belli aveva detto di non esser stato chiamato per alcun programma del genere, ma evidentemente le cose sono cambiate.

Queste due coppie, quindi, sono certe a partecipare alla versione vip di Temptation Island.

Ancora poco sappiamo quali siano i prossimi concorrenti.

In alcune riviste sono stati fatti i seguenti nomi: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.

Chi è fan dell’edizione vip dovrà aspettare i primi di settembre per qualche novità certa.

Quante saranno le puntate di Temptation Island Vip?

Almeno adesso, grazie alla rivista di gossip Spy, si sa per certo che sono 4 le puntate ufficiali e certe del programma, anche se non è da escludere che potrebbe esserci anche una quinta puntata.

Non sappiamo, infine, se questa quinta puntata di Temptation Island Vip ci faccia vedere come andranno le cose tra i concorrenti oppure no.

