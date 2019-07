Terremoto in Italia, la terra trema da Nord a Sud: ecco le regioni colpite

Continua a tremare la terra in Italia, rilevate scosse di terremoto nella Costa Siciliana in provincia di Messina, Monfumo in provincia di Treviso, due scosse a La Salle in provincia di Aosta. La densità rilevata oscilla da un magnitudo di ML 2.1 a ML 2.4. Analizziamo nel dettaglio l’ora e le coordinate in base ai dati forniti dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto sulla Costa Siciliana nord orientale in provincia di Messina

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella Costa Siciliana nord orientale in provincia di Messina, all’ora 14:08:23 del 2 luglio 2019 alle coordinate geografiche (lat, lon) 38.36, 14.74 ad una profondità di 13 km.

Monfumo in provincia di Treviso

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto a 2 km da Monfumo (TV), il 2 luglio 2019 all’ora 12:04:13, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.85, 11.93 ad una profondità di 8 km.

La Salle in provincia di Aosta

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto a La Salle (AO), il 2 luglio 2019 all’ora 11:36:53, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.77, 7.08 ad una profondità di 8 km.

Scossa di magnitudo ML 2.1 è avvenuto a 6 km da La Salle (AO), all’ora 05:51:31, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.8, 7.11 ad una profondità di 7 km.

Mare Tirreno

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nel mare Tirreno Meridionale, il 02 luglio all’ora italiana 05:40:02, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.54, 15.61 ad una profondità di 117 km.

