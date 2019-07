Terremoto in Italia: la terra trema da Nord a Sud, magnitudo fino a 3.3 ML

Nella giornata di ieri l’Italia ha tremato in varie regioni da Nord a Sud, la scossa più significativa ha raggiunto un magnitudo di ml 3.3 a Majano in provincia di Udine; una seconda scossa sempre in provincia di Udine a Moggio Udinese con un magnitudo di 2.0 ML; poi in provincia di Macerata e in provincia di Foggia. Non ci sono arrivate segnalazione di danni a persone e a cose.

Majano e Moggio Udinese in provincia di Udine

Terremoto il 28 luglio 2019 alle ore 21:19 con magnitudo ML 3.3, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.17, 13.06 ad una profondità di 9 km. Non ci sono stati danni a persone e a cose.

Moggio Udinese sempre ieri alle 20:33 di magnitudo ML 2.0 con coordinate geografiche (lat, lon) 46.46, 13.14 ad una profondità di 8 km.

Frisanco in provincia di Pordenone

Terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto a Frisanco in provincia di Pordenone, il 28 luglio alle ore 17:56, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.21, 12.74 ad una profondità di 11 km.

Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto a Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata, il 28 luglio 2019 alle ore 02:21, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.88, 13.11 ad una profondità di 8 km.

Vico del Gargano in provincia di Foggia

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto a Vico del Gargano in provincia di Foggia il 28 luglio 2019 alle ore 02:08, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.84, 16.03 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

