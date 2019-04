Terremoto in Italia: la terra trema oggi, scossa di magnitudo 2.3, ecco dove

Una scossa di terremoto circa 51 minuti fa, a 4 Km da Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa con un magnitudo 2.3 ML 2.3. La paura è stata tanta, ma non risultano danni a persone e a cose. Il terremoto è stato localizzato da “Sala Sismica INGV-Roma”.

23-04-2019 15:48:44 (UTC) 4 ore, 51 minuti fa

23-04-2019 17:48:44 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.24, 10.93 ad una profondità di 7 km.

La trema in tutt’Italia ecco le altre regioni colpite in questi giorni: Terremoto oggi in Italia, la terra trema in varie regioni, magnitudo di 3.1