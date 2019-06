Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ML in provincia di Udine, ed esattamente a Verzegnis all’ora italiana 15:57:23. Le coordinate geografiche sono: (lat, lon) 46.4, 13 ad una profondità di 5 km. Al momento ci sono sopralluoghi in corso per capire i danni causati. Vi aggiorneremo in tempo reale sulla situazione.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

