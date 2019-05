Due scosse di terremoto a Santa Sofia d’Epiro in provincia di Cosenza, la prima di magnitudo 3.1 Ml e la seconda di magnitudo 2.5 Ml, tanta paura, la gente è scesa in strada, al momento non ci risultano danni a persone a cose. Colpita anche Oliveri in provincia di Messina con un’intensità di magnitudo 2.1 Ml.

Santa Sofia d’Epiro in provincia di Cosenza

La prima scossa con magnitudo 3.1 Ml, ad 1 Km da Santa Sofia d’Epiro in provincia di Cosenza. ora italiana 15:52:15. Con coordinate geografiche (lat, lon) 39.53, 16.32 ad una profondità di 6 km.

La seconda scossa con magnitudo 2.5 ML, a 2 Km da Santa Sofia d’Epiro in provincia di Cosenza, ora italiana 15:55:43 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 39.53, 16.34 ad una profondità di 10 km.

Oliveri in provincia di Messina

Scossa di terremoto con intensità di magnitudo 2.1 ML, a 4 km SW Oliveri in provincia di Messina, ora italiana 18:02:13 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1, 15.02 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Scosse di terremoto oggi in Italia di magnitudo 3.1 Ml in due regioni e nel mare Tirreno