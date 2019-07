Terremoto oggi in Italia, le regioni colpite vanno da Nord a Sud: la scossa di 2.8 Ml è stata segnalata a Menfi in provincia di Agrigento; in provincia di Macerata ed esattamente a Castelsantangelo sul Nera con magnitudo di 2.0 ML; in provincia di Cuneo a Argentera due scosse di terremoto con magnitudo di 2.0 e 2.5 ML. Non ci sono stati segnalati danni a persone o a cose, solo tanta paura dove l’intensità è stata maggiore. Analizziamo nel dettaglio le Regioni colpite.

Castaelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata

Rilevato una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.0 all’ora italiana 01:47:44, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.85, 13.21 ad una profondità di 9 km.

Due scosse di terremoto a Menfi in provincia di Agrigento

La prima scossa di magnitudo ML 2.8 alle ore 11:41:33, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.56, 13.03 ad una profondità di 10 km.

La seconda più leggera con un magnitudo di ML 2.2 alle ore 11:56:59, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6, 13.02 ad una profondità di 9 km.

Due scosse ad Argentera in provincia di Cuneo

La prima scossa di magnitudo ML 2.0 alle ore 16:36:48 con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4, 6.97 ad una profondità di 13 km.

La seconda di intensità maggiore di magnitudo ML 2.5 alle ore 17:40:10, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4, 6.94 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in Italia con magnitudo fino a ML 3.2: ecco le regioni colpite