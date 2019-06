Terremoto oggi in Italia da Nord a Sud, ecco tutte le regioni colpite

Scosse di terremoto in varie regioni di Italia, quella con intensità maggiore con un magnitudo di 2.5 ML è stata avvertita stamattina all’alba in provincia di Reggio Calabria. Nella mattina di oggi sono state avvertite altre scosse di terremoto con intensità lievemente inferiore in altre regioni: in provincia Modena con un magnitudo di 2.4 Ml; in provincia di Messina con magnitudo 2.2 ML, ecc. Analizziamo tutte le Regioni colpite.

Scosse di terremoto a Polinago in provincia di Modena

Scossa di magnitudo ML 2.4 è avvenuto a Polinago in provincia di Modena, all’ora italiana 01:53:33. Coordinate geografiche (lat, lon) 44.33, 10.69 ad una profondità di 9 km.

San Pietro di Caridà in provincia di Reggio Calabria

Terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto a San Pietro di Caridà in provincia di Reggio Calabria, all’ora italiana 02:16:11 (UTC +02:00). Coordinate geografiche (lat, lon) 38.5, 16.15 ad una profondità di 17 km.

Isole Eolie in provincia di Messina

Scossa terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nelle Isole Eolie in provincia di Messina, all’ora italiana 04:39:24. Coordinate geografiche (lat, lon) 38.58, 15.24 ad una profondità di 157 km.

Costa Siciliana nord orientale in provincia di Messina

Scossa di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella Costa Siciliana nord orientale in provincia di Messina, all’ora italiana 07:34:24. Coordinate geografiche (lat, lon) 38.4, 15.45 ad una profondità di 115 km.

Fonte: il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

