Terremoto oggi in Italia, due regioni colpite con magnitudo 2.6 Ml

Anche oggi la terra trema, avvertite scosse di terremoto in provincia di Perugia e di Macerata. La scossa più rilevante è stata avvertita a 4 km da Valfabbrica in provincia di Perugia con magnitudo di 2.6 Ml. Vi riportiamo le rilevazioni localizzate da localizzato da “Sala Sismica INGV-Roma”. Non ci risultano danni a persone o a cose, solo tanta paura.

Ussita provincia di Macerata

Scossa di terremoto a 3 Km da Ussita in provincia di Macerata con intensità di magnitudo 2.2 Ml, avvenuto il 28 aprile 2019, ora italiana: 01:56:06 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 42.97, 13.12 ad una profondità di 13 km.

Valfabbrica in provincia di Perugia

Scossa di terremoto a 4 Km da Valfabbrica in provincia di Perugia, con intensità di magnitudo 2.6 Ml, avvenuto il 28 aprile 2019, ora italiana 28-04-2019 06:25:43 (UTC +02:00) ora italiana. Con coordinate geografiche (lat, lon) 43.13, 12.61 ad una profondità di 10 km.

