Stamattina tre scosse di terremoto in provincia di Siena, tanta la paura fra la gente, al momento non ci sono state segnalazioni di danni a cose e a persone, solo tanta paura, la gente è scesa in strada. Ecco l’intensità delle tre scosse e la posizione geografica.

Prima scossa alle 00.40 del 29 giugno 2019

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 nella zona di Colle di Val d’Elsa, provincia di Siena, all’ora italiana 00:40:19. Coordinate geografiche (lat, lon) 43.43, 11.1 ad una profondità di 6 km.

Seconda scossa alle 01:03 del 29 giugno 2019

La seconda scossa è stata di forte intensità con un magnitudo di ML 3.2 nella zona di Colle di Val d’Elsa in provincia di Siena, all’ora italiana 01:03:05. Coordinate geografiche (lat, lon) 43.43, 11.11 ad una profondità di 8 km.

Terza scossa alle 03:41 del 269 giugno 20019

La terza scossa di stamattina ha un magnitudo ML 2.0, avvenuto nella zona di Colle di Val d’Elsa in provincia di Siena all’ora italiana 03:41:30 (UTC +02:00). Con coordinate geografiche (lat, lon) 43.43, 11.1 ad una profondità di 8 km.

