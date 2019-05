Terremoto oggi in Puglia con magnitudo 3.9 ML, le ultime notizie

Avvertita una forte scossa di terremoto stamattina alle 10.13 in Puglia. Il rilevamento è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Al momento ci sono sopralluoghi per capire i danni causati. Le scuole sono state chiuse e la gente è corsa in strada. Vi aggiorneremo in tempo reale sulla situazione.

Terremoto di magnitudo ML 3.90 a Barletta

La zona colpita si trova nella zoan: 4 km SE Barletta (BT), intensità con magnitudo 3.9 Ml. Le coordinate geografiche sono: (lat, lon) 41.3, 16.32 ad una profondità di 34 km.