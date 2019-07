Terremoto oggi in Italia, le regioni colpite vanno da Nord a Sud: a Catania si sono rilevate due scosse di forte intensità, la più alta ha registrato un magnitudo di ML 3.8; ad Avellino con magnitudo ML 2.2; Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia di ML 2.6; Scanno in provincia di Aquila di ML 2.4; a Polinago in provincia di Modena di ML 2.2. Analizziamo nel dettaglio tutte le regioni colpite.

Terremoto ad Adrano in provincia di Catania

Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto ad Adrano (CT), alle 18:48, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.81 ad una profondità di 20 km.

Sempre ad Adrano (CT), con magnitudo ML 3.8 alle ore 06:38, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.66, 14.84 ad una profondità di 18 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto a Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, alle ore 14:36 con coordinate geografiche (lat, lon) 44.36, 10.46 ad una profondità di 8 km.

Chiusano di San Domenico in provincia di Avellino

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto a Chiusano di San Domenico in provincia di Avellino, alle ore 05:13, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.92, 14.94 ad una profondità di 11 km.

Scanno in provincia di l’Aquila

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto a Scanno (AQ), alle ore 03:23, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.91, 13.88 ad una profondità di 11 km.

Polinago in provincia di Modena

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto a Polinago in provincia di Modena alle ore 02:59, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.38, 10.7 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.