The OA: la terza stagione si fa? Potrebbe esserci anche la quarta e la quinta

Anche se la seconda stagione di The OA è stata rilasciata solo il 22 marzo i fan che erano in fremente attesa l’hanno divorata. Ed ora, visto il finale, tutti si chiedono se ci sarà una terza stagione alla serie tanto amata.

News non ne sono ancora trapelate al riguardo e starà a Netflix decidere se rinnovare o meno la serie (visto il successo riscosso sarà un pò strano che venga cancellata però visto quanti erano i fan in attesa di questa seconda stagione).

Jason Isaacs, che nella serie interpreta l’odiato Hap, ha dichiarato che una terza stagione non sarebbe così impossibile.

“I creatori hanno già programmato tutte e cinque le stagioni nelle loro teste. Lo hanno fatto prima di cominciare. Questa è una delle ragioni per cui, credo, Netflixabbia deciso di produrre lo show. Perché sono arrivati con questa idea già completamente sviluppata. Sono le loro singole voci. Anche io lo vedo da fan e prego Dio che alla gente piaccia la serie Tv tanto quanto a me. Ci piacerebbe davvero fare una stagione 3, 4 e 5.” Dichiara.

The OA 3

Dopo il finale della seconda stagione che ci ha lasciato a bocca aperta (non diciamo altro per non spoilerare per chi non l’ha ancora vista) le dmande che sorgono potrebbero trovare risposta nella terza stagione anche se, è pur vero, che la serie potrebbe benissimo finire così.