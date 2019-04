The Umbrella Academy 2, la seconda stagione arriva: data, attori e trama

Dopo l’incredibile successo di The Umbrella Academy, rilasciato a metà febbraio e divorato dai telespettatori di Netflix, la serie è stata rinnovata per la seconda stagione i cui lavori dovrebbero iniziare alla fine dell’anno a Toronto. La messa in onda è prevista per la metà del 2020. Un pò di pazienza, quindi, per chi attende la seconda stagione della serie.

The Umbrella Academy – La Trama

La serie inizia con la nascita, lo stesso giorno, di 43 bambini, da mamme che non erano in gravidanza, dotati di super poteri. Il miliardario Reginald Hargreeves riesce ad adottare 7 di questi bambini per addestrarli a potenziare i propri poteri nell’Umbrella Academy. La serie racconta dei super poteri dei ragazzi e della loro storia, fino al motivo per cui il miliardario li ha adottati, salvare il mondo.

[Attenzione spoiler…non leggere se non avete finito di vedere la prima stagione]

Ovviamente la prima stagione finisce lasciando con il fiato sospeso e la seconda potrebbe lasciare spazio a qualsiasi tipo di narrazione. I ragazzi saltano nel tempo ma dove andranno? Riusciranno a tornare in un periodo precedente per aiutare Vanya a gestire i suoi super poteri e salvare, di conseguenza il mondo dall’Apocalisse? Torneranno come ragazzi o come bambini o, addirittura da adulti?

Ovviamente non ci è dato saperlo ma visto che il cast è sato completamente riconfermato si pensa che torneranno nei loro corpi attuali anche se, molto probabilmente ci saranno ruoli anche per i loro stessi da bambini.

Bisogna, in ogni caso, attendere qualche indiscrezione in più per sapere qualcosa sulla trama della seconda stagione.