Tiziano Ferro, la storia d’amore con Victor, il matrimonio e i figli

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare delle nozze di Tiziano Ferro con il suo fidanzato che teneva nascosto da ben 3 anni. Un matrimonio che ha davvero sorpreso tutti in quanto, da sempre, il cantautore di Latina ha sempre tenuto nascosto la sua vita privata in quanto amante della privacy. Ma questa notizia riempie di gioia tantissimi fan di Tiziano Ferro.

Le domande più frequenti sono: chi è il fortunato? Com’è nata la loro storia d’amore? Quando hanno deciso di sposarsi? Cerchiamo di rispondere a tutte le domande.

Tiziano Ferro si sposa, un matrimonio solo non basta!

Tiziano Ferro ed il suo amato Victor Allen, in realtà, si sono promessi amore eterno già il 25 giugno scorso a Los Angeles, ma sentivano il bisogno di consolidare ancora una volta questo sentimento con un matrimonio in Italia.

Per la precisione, tale matrimonio è avvenuto il 13 luglio scorso, nella villa del cantante a Sabaudia, in provincia di Latina, dove il cantautore romano è nato e cresciuto.

Come è stato deciso il matrimonio?

C’è da dire che il matrimonio non era stato architettato dai due, anzi, l’ha voluto espressamente Victor Allen che nel giorno del compleanno del cantante ha fatto a quest’ultimo una strana richiesta.

Il neo marito di Tiziano Ferro ha chiesto a quest’ultimo il “novio coffee”, una bevanda inventata da Ferro a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella.

Nonostante non fosse contento di questa richiesta, Victor Allen, intanto, si presenta con due tazze che ha fatto incidere.

Su di una c’era scritto “amore” in italiano e sull’altra “vuoi sposarmi?”. Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano.

Inutile dire che la situazione è continuata tra lacrime e gioia.

Galeotto fu il caffè

I due stanno insieme da 3 anni. Victor ha 54 anni, per la precisone, è più vecchio di Tiziano di 15 anni.

Si sono visti per la prima volta a Los Angeles in un corridoio della Warner Bros., dove Tiziano doveva girare il video di un brano, e dove Victor lavorava.

L’occasione per scambiarsi la parola fu ancora una volta un caffè dato che Ferro cercava uno Starbucks, Victor coglie la palla al balzo e lo invita per un macchiato.

Per quanto riguarda i due matrimoni, quello americano ha visto la partecipazione di ben 100 persone, mentre quello italiano rispecchia di più il carattere riservato di Tiziano Ferro con ben 40 invitati.

Le fedi: nella fede di Tiziano è stata incisa la data del matrimonio americano, mentre in quella di Victor la data delle nozze italiane.

E i figli?

Tasto che fa discutere questo, ma il cantautore di Latina non ha problemi a rivelare di come sia sempre stato un suo sogno avere dei bambini.

Non era dello stesso avviso suo marito il quale, però, ha dichiarato che per lui sarebbe pronto ad essere genitore.