Truffa via telefono: attenzione al prefisso +44 con falso trading online

La nuova truffa via telefono arriva dall’Inghilterra e bisogna, quindi, fare attenzione a telefonate provenienti da numeri di telefono con prefisso +44, quello del Regno Unito.

La truffa si basa sull’invogliare le persone ad investire il proprio denaro nel trading online: coloro che telefonano promettono facili guadagni con il trading convincendo il malcapitato di turno ad aprire un conto online su un sito di trading fasullo. Ovviamente per aprire il conto è necessario versare capitale iniziale con cui i falsi broker, poi, illudono il trader inesperto affiancandolo con un consulente.

La truffa del trading online

Se la truffa inizia, il consulente consiglierà di investire più capitali per il mercato favorevole. Il trucco, in realtà, consiste nel far lievitare i capitali versati dal truffato al quale, magari, inizialmente si mostreranno guadagni sulla somma investita.

Come tutelarsi da questa truffa? Non rispondere alle telefonate provenienti dal prefisso +44 ed in ogni caso non accettare mai alcuna proposta telefonica anche perchè il trading è una vera e propria attività economica e, per chi se ne intende, può essere anche fonte di guadagno. Ma non è assolutamente un modo per guadagnare soldi facili poichè non ci si improvvisa trader da un giorno all’altro,bisogna avere la giusta conoscenza dei mercati azionari e delle azioni in cui si intende investire.