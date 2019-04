Oggi come in passato ci sono sempre in giro dei soggetti capaci di architettare qualsiasi truffe diverse tra di loro per arrivare a pochi euro. Se prima capitava di essere citofonati da giovani ben vestiti che si presentavano in qualità di rappresentanti dell’Enel e via dicendo, oggi, invece, la truffa la si fa direttamente tramite cellulare, senza nemmeno “il disturbo” di far accomodare il ladro in casa. Vediamo con attenzione quali sono i numeri a cui mai nessuno deve rispondere.

Truffe telefoniche, attenzione soprattutto per gli anziani

Questa tipologia di truffa è molto diffusa ed ha come vittima soprattutto le persone anziani e quelle persone che poco ne capiscono e che prestano poca attenzione a queste dinamiche.

In pratica, la dinamica delle truffe fatte per via telefonica è di questo tipo: spesso capita che squilli il cellulare e che quando vi recate a rispondere, dall’altra parte non sentite né una voce né qualche segreteria o roba simile. L’unica cosa che sentite è il nulla con qualche suono strano e atipico in sottofondo. Nell’attimo in cui voi aspettate che qualcuno dall’altra parte faccia qualche cenno, il vostro credito sta già entrando nella tasca di qualcun altro, senza che voi non ve ne accorgiate.

La situazione è peggiore quando il vostro conto telefonico è collegato ad una carta di credito: in tal caso, i truffatori riescono ad arrivare anche ai dati della carta e a svuotarla in un battito di ciglia sempre senza che voi ne sappiate nulla.

I numeri a cui non bisogna mai rispondere

Ecco di seguito la lista dei numeri a cui mai dovrete rispondere per nessun motivo al mondo. E’ bene che questa notizia venga condivisa con amici e parenti per evitare situazioni spiacevoli:

Il primo numero è: +39 02 692927527

Il secondo numero è: +39 02 22198700

Il terzo numero è: +39 02 80887028

Il quarto numero è: +39 02 80887589

Il quinto ed ultimo numero è: +39 02 80886927.