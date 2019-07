Ultime notizie oggi 13 luglio: cronaca, economia, calciomercato, meteo…

Buongiorno, analizziamo in breve le notizie di oggi 13 luglio 2019, iniziando dallo scenario economico dell’Italia che è cambiato, i dubbi sul nostro paese sono sfumati, lo ricorda il ministro Tria. Le opposizioni ribadiscono che anche sei oggi i dubbi sul Governo in Italia sono sfumati, servono investimenti. Le stime del Pil italiano sono le più basse d’Europa lo conferma Banca Italia.

Russia e Lega: cosa sta succedendo?

Matteo Salvini liquida il caso dei finanziamenti russi alla lega, i rubi non ci sono. Savoini a tavola con Putin, non stava facendo accordi.

Tensione tra Turchia e Stati Uniti

Alta tensione tra Turchia e Stati Uniti, si avvicina un nuovo braccio di ferro. Consegnati alla Turchia il primo lotto del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400.

Super multa a Facebook

Stangata di 5 miliardi di dollari si abbatte su Facebook per aver violata la privacy dei suoi utenti.

Incidente a Vittoria, operato Simone

Incidente a Vittoria operato Simone il 11 anni, le sue condizioni sono stabile. Il ragazzo ha perso le gambe, mentre Alessio è morto sul colpo. Una telecamera di un vicino ha ripreso il tragico incidente, il veicolo guidato dal 34enne Rosario Greco, risultato positivo a droga e alcol.

Calciomercato

Trattativa fra Juventus e d Ajax ormai giunta verso la conclusione. Manca davvero poco per vedere De Ligt in bianconero, nel frattempo Ronaldo fa ritorno a Torino, dove seguirà gli allenamenti seguito da Sarri. Diventato ufficiale un nuovo giocatore nerazzurro, abbraccio fra Barella e Conte, con il centrocampista classe 1997 diventato ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Meteo

Continua l’allerta arancione su Marche e Abruzzo. Le previsioni di oggi 13 luglio vedono al Nord: nella mattina possibilità di acquazzoni nella zona di Rimini, si avranno schiarite nel pomeriggio. In serata in aumento la nuvolosità tra il Piemonte e Valle d’Aosta. Le temperature in lieve aumento, mari poco mossi e venti deboli.