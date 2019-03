Vasco Rossi in Tour nel 2019: le date, il prezzo del biglietto ed il calendario

A breve inizierà il prossimo tour di Vasco Rossi, e per tutti i fan all’ascolto, vi presentiamo tutte le informazioni da sapere.

Vasco Rossi a Milano per 4 date

Il cantautore sarà nel capoluogo della Lombardia nei seguenti giorni: 1 giugno 2019, 2 giugno 2019, 6 giugno 2019 e 7 giugno 2019.

Per quanto riguarda i prezzi, nei costi che ora andremo ad indicare sono comprensivi tutte le commissioni di prevendita. Saranno escluse le solo sole spesi di spedizione con costi pari a 9,49 euro a transazione.

I prezzi dei biglietti

Prato gold: 96,90 euro

Prato: 78,49 euro

1° anello rosso num 96,60 euro

2° anello rosso num 78,49 euro

1° anello verde e blu num 62,79 euro

2 anello verde e blu num 55,55 euro

3°anello rosso num 55,55 euro

3° anello verde e blu non num 48,40 euro

Per i diversamente abili è gratuito

Vasco Rossi a Milano: programma

Alle ore 16,00 si apriranno i cancelli. Saranno autorizzati a passare solo coloro che posseggono i biglietti acquistati attraverso i canali ufficiali. Il tagliando potrà essere richiesto in qualsiasi momento e dovrà essere conservato fino all’uscita dallo show.

Vasco Rossi in Sardegna?

Si parla tantissimo della possibilità di portare lo show di Vasco Rossi addirittura in Sardegna: il vero ostacolo, però, è quello di portare l’intera produzione, che non è piccola. Infatti, non è facile portare sia per via di mare che di terra degli strumenti di ferro per il palco che pesano. Intanto, si vocifera che il cantautore stia lavorando alla scaletta dei prossimi concerti, e forse anche quello della Sardegna.