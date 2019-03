Vergogna all’Isola dei Famosi, Corona umilia Riccardo Fogli: “sei vecchio e cornuto”

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi si è consumata una tragedia che ha lasciato di sasso l’intero pubblico. C’è chi parla anche della pagina più brutta della televisione italiana. La causa di tanto dolore trasmesso in tv è Fabrizio Corona, un personaggio che quando viene ospitato in qualsiasi programma fa sempre polemica e non porta mai nulla di buono. Fabrizio Corona umilia Riccardo Fogli parlando del presunto tradimento della moglie di quest’ultimo. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Isola dei Famosi, il presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli

Secondo Fabrizio Corona, Karin Trentini da più di quattro anni avrebbe un amante, l’imprenditore Giampaolo Celli. Una vera e propria soap: Corona fa uscire questa bomba sui giornali la settimana scorsa e la Trentini vola in Honduras per raccontare tutto a Riccardo Fogli, che però si fida. Dall’altra parte Giampaolo Celli, sull’onda di questa storia, viene ospitato in tante trasmissioni negando tutto. Riccardo Fogli, allora, vuole parlare con chi ha messo in giro la voce e non tarda ad arrivare un video messaggio di Fabrizio Corona rivolta all’ex membro dei Pooh, dove dice di avere le prove, dando del cornuto e del vecchio a Riccardo Fogli. Ma quest’ultimo sostiene di non aver mai conosciuto tale Giampaolo Celli, cosa che invece dice Celli. Infine, Riccardo Fogli sostiene di credere alla moglie e augura a Fabrizio Corona di arrivare alla sua veneranda età e di essere amato così dal pubblico come Fogli lo è.

I commenti all’Isola dei Famosi

Seguono attimi molto tesi e in studio cala un silenzio imbarazzante. Alda D’Eusanio, la quale non prova di certo simpatia nei confronti di Fabrizio Corona, non rinnega la sua posizione e dà del signore a Riccardo Fogli mentre trova disumano e cattivo l’atteggiamento di Corona che invita a stare più tempo nel carcere. Mentre Alba Parietti, risponde in modo più composto e invitando l’amico di Corona, Celli, a fare un diffida.

I commenti social dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, anche Belen

Molti spettatori hanno commentato la puntata e tutti si schierano dalla parte di Riccardo Fogli, mentre inveiscono contro la Marcuzzi, ritenendo che avrebbe potuto evitare un momento così poco umano (anche in nome dell’ex suocero Facchinetti, amico di Fogli). Eppure, non lo ha fatto. Tutti incolpano la Marcuzzi ed il programma di pensare allo share e di non salvaguardare i protagonisti. Tra tutti spunta Belen Rodriguez, ex di Corona, che su Instagram fa un commento molto negativo per come è stato trattato Fogli da Corona.