Villa in Abruzzo a soli 58 euro, ecco come averla

Villa in Abruzzo a soli 58 euro, l’ingegnoso Abbott ha creato una lotteria per una splendida villa. Ha stampato circa 6000 tagliandi al costo unitario di 66 dollari pari a 58 euro.

Il biglietto fortunato potrebbe aggiudicarsi la splendida villa immersa nel verde, dalle foto si evince che in ottime condizioni, con un caminetto accesso che riscalda già dalla foto, che dire la casa dei sogni, ma sarà davvero così?

Villa in Abruzzo con un valore di 250 mila euro

L’immobile in questione ha un valore stimato di 282 mila dollari che corrispondono a 250 mila euro, e il fortunato si aggiudicherà la villa a soli 58 euro.

Comunque, un’idea davvero geniale per sbarazzarsi di un immobile senza dover penare per venderlo in un momento incerto in cui vive l’Italia e il fortunato può aggiudicarsi una villa con solo 58 euro.

