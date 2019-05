Wanda Nara: chi era, chi è oggi

Wanda Nara, nata a Buenos Aires nel 1986, nella sua vita in Argentina è stata presentatrice, modella, ha partecipato a molti programmi e poi in seguito si è fatta conoscere anche qui in Italia sia per le sue curve mozzafiato che per motivi legati al calcio e gossip in generale. Conosciuto il calciatore argentino Maxi Lopez, che in quel momento giocava in Italia, nel 2008 hanno deciso di sposarsi e dalla loro unione sono nati Valentino, Benedicto e Costantino. Wanda Nara per amore del marito e dei propri figli si è trasferita in Italia.

Nel 2013, dopo una lunga battaglia legale, i due hanno divorziato, secondo il gossip sembra che Maxi Lopez abbia più volte tradito Wanda, altre voci invece dicono il contrario, che sia stata lei a tradirlo con il calciatore Mauro Icardi, anch’esso argentino in Italia, e d’altronde grande amico di Maxi Lopez.

Celebrità argentina: Wanda Nara

In Argentina Wanda è una celebrità, la showgirl arrivata qui in Italia, diventa la regina del calciomercato e dopo aver conquistato il cuore di Mauro Icardi, ne diventa procuratrice. In un primo momento fa innamorare i tifosi dell’Inter, ma negli ultimi periodi i rapporti tra l’Inter, Wanda e Icardi, non sono proprio idilliaci. Infatti, negli ultimi mesi, a Mauro Icardi è stata tolta la fascia di capitano dell’Inter, e ad oggi si parla anche di cessione del calciatore, proprio perchè non si riesce a trovare un accordo di rinnovo per il calciatore con la società.

Il matrimonio con Icardi segna una svolta

Nel 2014 Wanda Nara e Mauro Icardi sono convolati a nozze, e dalla loro unione sono nate Francesca e Isabella.

Ad oggi, Wanda Nara, amante del lusso, è proprietaria di una linea di moda, è diventata anche una star di Instagram, anche se le sue pubblicazioni non sono viste in modo positivo da tutti. Molte volte sono un pò troppo osè, provocanti, riuscendo a volte a coinvolgere lo stesso Icardi in questi scatti, e tante volte questi scatti non vengono presi bene dalla tifoseria, dalla società Inter e anche dall’opinione pubblica(forse anche un pò per invidia). Anche la sua partecipazione ormai fissa al programma di Mediaset Tiki Taka, canale di Berlusconi, viene vista non bene da parte della tifoserie, anche perchè a volte, confrontandosi con dei volponi della tv, tipo Mughini, Cruciani, e altri, è stata spesso messa in difficoltà e dicendo a volte anche cose che poteva evitare di dire, provocando rumors e attrito dei tifosi e società.

La coppia vive a Milano in un attico di 400 metri quadri con vista San Siro, dove tra lavoro e tant’altro crescono i loro figli.

Le dichiarazioni di Ivana sorella di Icardi

Di recente, il suo nome è entrato prepotentemente anche nella casa del Grande Fratello. Inquilina della casa più spiata d’Italia, finchè c’è stata, è stata la sorella minore di Icardi, Ivana. Le dichiarazioni di Ivana nella casa che sono state fatte contro Wanda e Icardi, non hanno fatto altro che aumentare il dissapore che c’è tra i tre, tanto che sono volate delle querele, poi si vedrà.